Режиссер «Брата-3» заявил, что Виктор Сухоруков отказался прийти на премьеру

Режиссер «Брата-3» Валерий Переверзев заявил в беседе с kp.ru, что актер оригинальной дилогии Алексея Балабанова Виктор Сухоруков отказался участвовать в его ленте, а также присутствовать на премьере.

«У меня лично не было с ним встречи. Но почему-то один из наших партнеров сам встретился с ним. Виктор был категорически против не только съемок в этом фильме, но и против того, чтобы прийти на премьеру», — признался Переверзев.

Он уверен, что актеры фильмов Балабанова посмотрят его фильм: «Может быть, они об этом не скажут, сделают это анонимно».

Ранее Переверзев признался, что первыми картину увидят в Африке и Индии.