Лидер «Руки Вверх» Сергей Жуков спел посетительницам кафе в Москве

Фронтмен группы «Руки Вверх» Сергей Жуков спел посетительницам одного из московских кафе на Патриарших прудах. Видео оттуда публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Девушки попросили Сергея Жукова, зашедшего в заведение за кофе, исполнить композицию «Руки Вверх». Музыкант не отказал, но признался, что впервые в жизни поет в подобном месте.

Жуков выбрал песню «Лишь о тебе мечтаю» и поздравил присутствовавших в заведении девушек и женщин с 8 марта: «Раз уж сегодня 8 марта, то поздравляю вас с праздником, милые девчонки... <...> И самое главное, чтобы любимые мужчины были рядом как крепкое плечо, а все остальное мы вам сделаем. Даже споем.»

Ранее сообщалось, что Жуков «уже отчаялся» получить музыкальную премию.