Семья Политковской раскритиковала готовящийся байопик о журналистке

Семья убитой журналистки Анны Политковской заявила, что готовящийся байопик «Анна» о ней содержит весомые неточности. Об этом пишет Deadline.

В своем заявлении родственники — бывший муж Александр Политковский, а также дети Вера и Илья — выразили обеспокоенность предварительным сценарием фильма. Они добавили, что сами не участвовали в создании фильма, а также не давали продюсерам разрешения использовать их имена.

«Хотя мы не можем комментировать содержание окончательной версии, но семья очень обеспокоена тем, что обнародованный предварительный сценарий является в значительной степени вымышленным и содержит существенные неточности по отношению к Анне и ее семье, искажает характер, а в некоторых случаях ухудшает репутацию», — заявили родственники.

Проект «Анна», который изначально назывался «Mother Russia» («Матушка Россия»), посвящен жизни журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Режиссером картины выступил Джеймс Стронг («Убийство на пляже», «Дежурство»), а сценаристом — Эрик Поппен («За гранью страха»). Главную роль в фильме исполнит актриса Максин Пик («Черное зеркало»).

Ранее сообщалось, что звезда «Дома дракона» Эмма ДʼАрси отказалась от участия в байопике о журналистке Политковской.