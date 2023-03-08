Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семья Политковской раскритиковала готовящийся байопик о журналистке

close
100%
Good Films

Семья убитой журналистки Анны Политковской заявила, что готовящийся байопик «Анна» о ней содержит весомые неточности. Об этом пишет Deadline.

В своем заявлении родственники — бывший муж Александр Политковский, а также дети Вера и Илья — выразили обеспокоенность предварительным сценарием фильма. Они добавили, что сами не участвовали в создании фильма, а также не давали продюсерам разрешения использовать их имена.

«Хотя мы не можем комментировать содержание окончательной версии, но семья очень обеспокоена тем, что обнародованный предварительный сценарий является в значительной степени вымышленным и содержит существенные неточности по отношению к Анне и ее семье, искажает характер, а в некоторых случаях ухудшает репутацию», — заявили родственники.

Проект «Анна», который изначально назывался «Mother Russia» («Матушка Россия»), посвящен жизни журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Режиссером картины выступил Джеймс Стронг («Убийство на пляже», «Дежурство»), а сценаристом — Эрик Поппен («За гранью страха»). Главную роль в фильме исполнит актриса Максин Пик («Черное зеркало»).

Ранее сообщалось, что звезда «Дома дракона» Эмма ДʼАрси отказалась от участия в байопике о журналистке Политковской.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть