Группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности

Группа «Город 312» приостановила свою концертную деятельность. Об этом сообщили представители коллектива во «Вконтакте».

Причиной приостановки выступлений стали проблемы со здоровьем солистки группы Светланы Назаренко. Состояние звезды ухудшилось после перенесенного коронавируса. Долгое время артистка не могла сделать паузу и уделить внимание себе. Отмечается, из-за плотного рабочего графика организм певицы «потребовал особого внимания».

На данный момент Назаренко находится в творческом отпуске. Артистка занимается восстановлением здоровья и отдыхом. Также врачи посоветовали звезде соблюдать «цифровой детокс» — на некоторое время не пользоваться гаджетами и не заходить в соцсети.

«Группа же не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал», — заявили представители коллектива.

Ранее певица Асия отменила почти все концерты в России.