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Актер Олег Басилашвили признался, что не дружил с Андреем Мироновым

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Рыбаков/РИА «Новости»

Актер Олег Басилашвили рассказал в беседе с ФАН о своих отношениях с коллегой Андреем Мироновым.

Басилашвили признался, что не был близко знаком с Мироновым. Он объяснил, что актеры жили в разных городах, а на совместных проектах не общались. «Мы не были дружны домами. Я даже не знал на ком он конкретно женат», — заявил артист.

Несмотря на отдаленные отношения между коллегами, Басилашвили всегда восхищался Мироновым. «Его пластикой, юмором, четкостью, конкретностью создаваемых им ролей. Недаром он стал любимцем всех наших театральных и кинозрителей», — отметил актер.

Ранее Басилашвили заявил о плохом самочувствии из-за болезни.

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