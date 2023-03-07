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В Парках Гарри Поттера появилось веганское сливочное пиво

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В Парках Гарри Поттера (The Wizarding World of Harry Potter) студии Universal в Орландо и Лос-Анджелесе, США, появилось веганское сливочное пиво. Об этом сообщает Fox News.

Сладкий напиток, в состав которого не входят продукты животного происхождения, теперь доступен в меню кафе в обоих парках.

В студии рассказали, что веганское сливочное пиво обладает тем же вкусом, что и обычное — вкусом ириса и песочного печенья. Его можно заказать в холодном и замороженном видах.

Сливочное пиво — придуманный напиток из книг британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях волшебника Гарри Поттера и его друзей.

Ранее сообщалось, что в Англии могут открыть парк развлечений по сериалу «Острые козырьки».

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