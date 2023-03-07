Рогозин представил клип на песню, написанную его женой

Экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» опубликовал в своем Telegram-канале клип на песню «Сердце матери», которую написала его супруга Татьяна.

Он рассказал, что слова и музыку композиции его жена написала семь лет назад, а теперь настало время представить ее широкой публике.

«Кубанский казачий хор ее мастерски исполнил, а я помог рассказать об истории одной семьи, пережившей две войны — Гражданскую и Отечественную; и сыновья которой вновь идут на новую войну», — написал Рогозин.

Он отметил, что в одном киносюжете отражена «длинная и такая короткая и трудная жизнь трех поколений русских людей».

По сюжету мужчины одной семьи сражаются на фронтах Гражданской, затем — Великой Отечественной войны, а потом их потомки отправляются в зону боевых действий в наше время.

В прошлом году после увольнения из «Роскосмоса» опубликовал новую версию песни «Русские».