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Киноальманах об изменивших малую родину героях «Люди дела» вышел онлайн

Документальный киноальманах «Люди дела» вышел 7 марта онлайн, сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.

Его героями стали люди, изменившие свою малую родину. Их снимали, наблюдая за ежедневной жизнью героев, но по правилам игрового кино. «Драматургия эпизодов с героем, преодолением им трудностей, кульминацией и финалом складывалась «сама собой» и зрителей ждет непривычная для документалистики подача материала, без «классического» интервью героев и голоса за кадром. Мы с командой не ориентировались на образец – ничего подобного пока нет, это был эксперимент и поиск нового формата и честный», — объясняет Владимир Головнев, режиссер и продюсер сериала, член Союза кинематографистов России.

Всего съемочная группа вместе с сотрудниками Фонда Тимченко совершила пять экспедиций в разные концы России. Авторы хотели посвятить свою работу «обычным» людям из российской глубинки, вдохновляясь историями которых, хочется последовать их примеру и делать лучше мир вокруг себя.

Ранее сообщалось, что в Okko вышел документальный сериал «Проблемы первого мира» о западных странах.

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