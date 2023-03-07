Адвокат Добровинский заявил, что Лерчек может грозить до 6 лет лишения свободы

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что блогерше Лерчек может грозить до шести лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.

Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, и ее муж Артем Чекалин стали фигурантами уголовного дела по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица, 7 марта у семейной пары прошли обыски. «Предполагаю, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по так называемому предварительному сговору. И тут сроки могут быть разные, например «лидеру» этой группы и идейному вдохновителю может грозить до 6 лет лишения свободы», — предупредил юрист.

Юрист предположил, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов либо с пособничеством группы лиц, либо группой лиц по предварительному сговору.

По словам Добровинского, в России суды часто идут навстречу именно представителям налоговой службы, а не адвокатам. «Дальше, конечно, надо смотреть на дело, чтобы понять, как они могут выпутаться, но в целом налоговое дело в нашей стране очень интересно развивается. Хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию, и суды идут на то, чтобы услышать, скорее, налоговиков, чем адвокатов. У меня, конечно, есть свои секреты в таких ситуациях, но знаю, что многие коллеги от этого страдают», — заключил адвокат.

Ранее СК возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на 300 млн руб. Следствие полагает, что блогер в период с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи в статусе ИП и используя упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей в год, получала доход от проведения фитнес-марафонов в размере, существенно превышающем это ограничение.

По мнению следователей, это было сделано сознательно, из-за нежелания переходить на общую систему налогообложения и уплачивать соответствующие реальным доходам налоги.