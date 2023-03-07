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Рост выручки онлайн-кинотеатров в 2022 году упал в 11 раз

В 2022 году рост выручки онлайн-кинотеатров снизился с 54% до 5%

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Depositphotos

По итогам 2022 года совокупная выручка отечественных сервисов выросла только на 5%, тогда как в 2021 года рынок в денежном выражении увеличился на 54%. О том, что рост выручки упал в 11 раз, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на финансовое исследование ИАА TelecomDaily.

В течение четырех лет до 2022 года , уточняется в исследовании, рынок демонстрировал стабильный и значительный рост, особенно во время пандемии. Эксперты объяснили остановку роста и предшествовавшим скачком спроса, и оттоком числа пользователей онлайн-кинотеатров из-за за ухода ряда крупных сервисов (Netflix, Megogo, платная подписка YouTube).

В абсолютном выражении выручка видеосервисов в 2022 году достигла 63,3 млрд рублей против 60,6 млрд в 2021 году.

По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в 2023 году рынок частично восстановит динамику и выручка вырастет на 10-12%.

Ранее сообщалось, что Минюст предложил расширить право «принудительного лицензирования» на онлайн-кинотеатры.

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