Лариса Долина опровергла слухи о романе с Авериным

Певица Лариса Долина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на слухи о том, что состоит в отношениях с Максимом Авериным.

Знаменитости пересеклись в Кирове после концертов и провели вечер за ужином. Долина опубликовала видеоролик, на котором позирует в объятиях звезды «Глухаря».

«Какие отношения у нас с Максом Авериным? Не спешите делать выводы из этого видео, мои уважаемые подписчики. Мы с Максом просто друзья на протяжении лет восьми-десяти», — написала артистка в личном блоге. При этом она призналась, что обожает Аверина и испытывает «фейерверк эмоций» от общения с актером.

Ранее Михаил Шуфутинский назвал голос Ларисы Долиной божественным и сравнил ее с королевой.