Премьера шоу «Моя Мелодия» состоится на телеканале «Россия» 17 марта

В России 17 марта пройдет премьера нового ТВ-шоу «Моя Мелодия», телепередача выйдет на телеканале «Россия» 17 марта. Вести его будет известный российский исполнитель, народный артист РФ Николай Басков. Об этом пишет ТАСС.

«С 17 марта в 21:30 мск на телеканале «Россия» премьера нового музыкального шоу «Моя Мелодия», — говорится в сообщении пресс-службы канала.

Суть передачи в том, что участники должны услышать свою «тайную песню» — мелодию, которая сыграла большую роль в их жизни. Из них никто не знает, какой музыкальный подарок готовят им их родные, друзья или коллеги.

Участие в новом шоу примет также композитор Александр Зацепин, оперный певец Ильдар Абдразаков, кинорежиссер Карен Шахназаров, актер Геннадий Хазанов, телеведущая Ангелина Вовк, а также известные российские исполнители Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лариса Долина и другие.

6 марта сотрудник Первого канала заявил, что съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!» на Первом канале в ближайшее время не планируются. Программа не вернется в эфир, по крайней мере в новом сезоне. «Никаких съемок «женилок» не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет», — уточнил собеседник.