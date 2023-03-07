Актриса и телеведущая Яна Поплавская разместила гневный пост в своем Telegram-канале из-за видео балерины Анастасии Волочковой и актера Никиты Джигурды .Артист, обнимая Волочкову, рассуждает о любви к России.

«Любовь к России состоит в том, что вы целуете женщин, их ноги, соски и «междуножный храм»», — заявил Джигурда, балерина покивала в камеру.

Поплавская прокомментировала: «Увидевшие эти кадры содрогнулись от отвращения». Он возмущена, что эти артисты, называя себя патриотами, дают концерты. Волочкова начала серию концертов «Балерина в Зазеркалье цирка». Они проходят во Дворцах культуры вместе с детьми из танцевальной студии.

Поплавская уверена, родители не хотят пускать своих детей на шоу «артистки, которая через шаг раздвигает ноги в шпагате и исполняет «трэш» в соцсетях».

Она сравнила происходящее с американским шоу «ЦИРК УРОДОВ ДЖИМА РОУЗА». «Там мужики на члены утюги подвешивали, а женщины своим «междуножным храмом» свечи задували, — написала ведущая.

Но она обратила внимание, что шоу называлось «по-честному ЦИРК УРОДОВ». Поплавская призвала называть выступления Волочковой «Цирком уродов», а не «культурой».

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова может во второй раз стать героиней юмористического шоу «Что было дальше». Слухи об этом спровоцировала сама балерина в соцсетях. Балерина уже была участницей «ЧБД», ролик с ней опубликован на YouTube-канале «Labelcome» 12 января 2022 года.