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Причиной смерти 28-летнего актера Паннетьери стало «бычье сердце»

Экс-невеста Кличко прокомментировала смерть 28-летнего брата-актера

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D. Long/ZUMAPRESS/Global Look Press

Актриса и экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко Хейден Паннетьери впервые прокомментировала смерть своего 28-летнего брата, актера Дженсена Паннетьери. Ее цитирует The Sun.

Она расплакалась в эфире утреннего шоу Майкла Страхана. «Он здесь, со мной», — сказала она в ответ на соболезнования.

До этого в беседе с ABC семья Паннетьери назвала причину его внезапной смерти. Безвременная кончина связана с кардиомегалией, синдромом «бычьего сердца» в сочетании с проблемами с клапаном аорты», — рассказали родственники, попросив уважать право родных покойного на неприкосновенность частной жизни.

Тело молодого человека нашли в его квартире 19 февраля. Представитель артиста подтвердил его смерть, но причин называть не стал. Как рассказал осведомленный источник, в последнее время актер испытывал трудности с карьерой. «Он всю жизнь ходил по краю», — добавил инсайдер.

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