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Рэпер Птаха запишет два трека о спецоперации

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) в беседе с РИА Новости заявил, что готовит сразу два трека о спецоперации РФ на Украине.

Уточняется, что песни выйдут в ближайшее время. Одна из них называется «Война с Домбаем», для нее рэпер уже создал припев.

«Я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать. У Андрея [рэпер 3022] есть трек, который он сейчас готовит, тоже сейчас будет новый трек [проекта] Russian Vibe. И еще, ко всему прочему, совместный трек с [рэпером] QDR и с Ангелиной Рай, называется «Дождись», — поделился он.

По словам музыканта, приехавшего в Донецк 6 марта, в городе он хочет снять некоторые сцены для нового клипа. Некоторые сцены он должен был снимать с QDR, но перед выездом артист заболел.

Ранее сообщалось, что рэпер прибыл в Донецк и рассказал о премьере «Брата-3», — Птаха исполнил одну из главных ролей.

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