Полунин станцует в премьере «Мастера и Маргариты» в марте

Артист Сергей Полунин станцует в драматическом балете по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Созданием светового дизайна постановки занимается российский художник по свету Давид Мисакян, ранее работавший над световыми шоу. Титульные партии исполнят Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных. Партию Геллы в балете исполнит чемпионка мира и серебряная призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева.

Авторы называют целью постановки «популяризацию русского балета, литературы и искусства, представление уникального в своем роде синтетического художественного произведения — драматического балета с элементами рок-шоу».

Полунин уточнил, что в постановке будет звучать музыка, созданная композитором Эдуардом Артемьевым. Работу с музыкой Артемьева он назвал подарком судьбы. «Я вкладываю все, чтобы спектакль был достоин музыки Артемьева. Он мой вдохновитель. Одно из последних его желаний было, чтобы мы воплотили этот спектакль с его музыкой в жизнь», — сказал он.

В Москве «Мастера и Маргариту» покажут 22 марта на сцене «Крокус Сити Холл», в Санкт-Петербурге — 25 марта в БКЗ «Октябрьский».

Ранее сообщалось, что в миланском театре «Арчимбольди» отменили спектакли Полунина из-за «социальной ответственности».