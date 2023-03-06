Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полунин станцует в премьере «Мастера и Маргариты» в марте

close
100%
Poluninshow.ru

Артист Сергей Полунин станцует в драматическом балете по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Созданием светового дизайна постановки занимается российский художник по свету Давид Мисакян, ранее работавший над световыми шоу. Титульные партии исполнят Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных. Партию Геллы в балете исполнит чемпионка мира и серебряная призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева.

Авторы называют целью постановки «популяризацию русского балета, литературы и искусства, представление уникального в своем роде синтетического художественного произведения — драматического балета с элементами рок-шоу».

Полунин уточнил, что в постановке будет звучать музыка, созданная композитором Эдуардом Артемьевым. Работу с музыкой Артемьева он назвал подарком судьбы. «Я вкладываю все, чтобы спектакль был достоин музыки Артемьева. Он мой вдохновитель. Одно из последних его желаний было, чтобы мы воплотили этот спектакль с его музыкой в жизнь», — сказал он.

В Москве «Мастера и Маргариту» покажут 22 марта на сцене «Крокус Сити Холл», в Санкт-Петербурге — 25 марта в БКЗ «Октябрьский».

Ранее сообщалось, что в миланском театре «Арчимбольди» отменили спектакли Полунина из-за «социальной ответственности».

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть