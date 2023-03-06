Мужчины назвали «самые женские» зарубежные фильмы

Российские мужчины назвали «Красотку» Гарри Маршалла «самым женским» зарубежным фильмом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе киноканала Cinema.

В преддверии Международного женского дня киноканал предложил мужчинам назвать «самые женские» зарубежные фильмы, а потом сравнил результат с ответами женщин на аналогичный вопрос. Чаще всего мужчины называли киноленты «Красотка» (21%), «Дневник Бриджит Джонс» (12%), «Сумерки» (7%), «Титаник» (6,5%) и «Секс в большом городе» (4,5%).

По итогам опроса женщин первые две позиции также заняли «Красотка» (28%) и «Дневник Бриджит Джонс» (7,5%). Далее последовали «Унесенные ветром» (5,5%), «Титаник» (4,5%) и «Анжелика – маркиза ангелов» (4%).

Опрос проводился на улицах Москвы и в социальных сетях киноканалов медиахолдинга «Цифровое Телевидение» в период с 13 февраля по 1 марта. В нем приняло участие 1045 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Респондентам задавался открытый вопрос, в ответ на который они самостоятельно называли фильм.

Ранее россияне назвали «Крепкий орешек» самым мужским зарубежным фильмом.