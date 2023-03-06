Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лицо Киану Ривза стало картой парижского метро на постере «Джона Уика»

close
100%
Lionsgate

Лицо Киану Ривза стало картой парижского метрополитена на новом постере четвертого «Джона Уика», опубликованного студией Lionsgate. Об этом сообщает Collider.

Всего будет выпущено 12 оригинальных постеров «Джона Уика», созданных разными художниками.

Предположительно, Париж станет местом финальной схватки героя Ривза с его главным противником.

Продолжение динамичной франшизы про группу наемников выйдет 23 марта. Герой Киану Ривза Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде чем Уик заработает долгожданную свободу, он должен встретиться с новым опасным врагом и его влиятельными соратниками, наводящими ужас даже на самых бывалых киллеров.

Ранее прокатчик прокомментировал легальный прокат «Джона Уика» в России

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть