Актриса Алина Ланина пожаловалась на недовольство своей фигурой и карьерой

Актриса Алина Ланина пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что недовольна своей внешностью и состоянием банковского счета.

«Сегодня мне 34. Я не в потоке, не в ресурсе, недовольна карьерным ростом, фигурой и опустошенным инвестиционным счетом. И все равно счастлива, потому что продолжаю любить и чувствовать», — отметила Ланина.

Она отметила, что прошлый год не принес ей столько позитивных моментов, сколько ей бы хотелось. Вместе с этим актриса призналась, что ей всегда были безразличны материальные ценности и отношение к ней окружающих людей.

«Это не делало мою жизнь ценнее и ярче. Но действительно дорогим оказалось то, что я сама успела «всячески любить»: мужчин, сына, друзей, кофе», — резюмировала Ланина.

Ранее Ланина раскрыла «редкое» имя новорожденной дочери.