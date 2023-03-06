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Оперная певица Казарновская рассказала об очередях артистов, желающих поехать в Донбасс

Российские артисты ждут своей очереди, чтобы поехать на выступление в Донбасс, заявила оперная певица Любовь Казарновская.

«Многие мои коллеги-артисты записываются в очередь для гастрольных поездок туда. Люди, которые этим занимаются, говорят: вас слишком много. И мне стало это как-то больно и обидно», — призналась она в интервью на ютуб-канале Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

Артистка отметила, что ей самой ещё не довелось выступать в зоне СВО. При этом она добавила, что с радостью рассмотрит такую возможность, если получит «искренний и добрый запрос».

Певица добавила, что в качестве помощи отправила в Донбасс свои любимые книги, приводит слова певицы Life.ru. А говоря о покинувших Россию звездах, Казарновская подчеркнула, что сейчас идет испытание на веру, прочность и мировоззрение.

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