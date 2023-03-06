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Два шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 28.02—06.03

Завершился второй сезон мистического сериала «Территория»

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PREMIER

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Секс/жизнь» — 2 сезон

Второй выпуск драмы о матери двоих детей, домохозяйке из богатого пригорода, которая переживает кризис среднего возраста, ностальгирует по бурной молодости и размышляет, действительно ли тихая семейная жизнь — то, чего ей по-настоящему хочется.

Где смотреть: Netflix

«Территория» — 2 сезон

Продолжение мистического триллера, основанного на коми-пермяцких мифах и легендах.

Где смотреть: Premier

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