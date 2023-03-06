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Российский актер Владимир Стеклов навестил участников спецоперации в Донбассе

Заслуженный артист РСФСР, народный артист России Владимир Стеклов приехал в Донбасс, где навестил участников специальной военной операции, передает Life.ru.

75-летний актер посетил несколько населенных пунктов ДНР и ЛНР, в том числе Сватово, Кременную, Белогоровку, Лисичанск и Северодонецк. В ходе поездки он прочел военным стихи, рассказал о процессе съемок кино и поделился историями из жизни.

Стеклов рассказал, что получил массу впечатлений, отметив, что такие поездки — больше, чем исполнение долга.

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