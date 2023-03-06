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Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке

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Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Анатолий Белый исполнит главную роль в постановке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Об этом сообщает журнал «Театр».

Белый перевоплотится в Иосифа Сталина перед зрителями в Израиле. Премьера спектакля состоится 8 марта на площадке Ennis Auditorium в Тель-Авиве.

Пьеса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» была написана Артуром Соломоновым в 2019 году. Произведение переведено на несколько языков, спектакли по пьесе ставили в зарубежных странах.

В постановке примут участие и другие актеры, покинувшие Россию, в том числе Семен Штейнберг («Гоголь-центр») и Полина Пахомова («Современник»).

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