Актриса «Глухаря» Болтнева призналась, что рассталась с итальянцем из-за его странного увлечения

Актриса Мария Болтнева («Глухарь») в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о романе с итальянцем.

По словам звезды, она познакомилась с мужчиной по имени Луиджи в соцсетях. После некоторого времени общения в сети Болтнева пригласила итальянца приехать в Россию. «Отношения начались как само собой разумеющееся, страсть захватила сразу. Все было как в итальянском кино», — призналась артистка.

Однако Болтневу насторожило странное увлечение Луиджи. «Во второй приезд выяснился один нюанс: он любит надевать женские чулки. Я поняла, что мне придется пройти какие-то курсы, чтобы понять вот эти его пристрастия, не свойственные душе русской женщины», — вспоминает актриса. Также она рассказала, что бывший возлюбленный проводил целые дни за компьютером и употреблял алкоголь.

Луиджи планировал переехать в Россию, но Болтнева решила расстаться с избранником.