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Вячеслав Бутусов почтил память режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

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Дмитрий Строц

Лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов посвятил свое выступление на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске режиссеру Сергею Соловьеву. Об этом сообщает aif.ru.

Рок-музыкант открыл фестиваль композицией Nautilus Pompilius «Эта музыка будет вечной». Он вспомнил на сцене покойного Сергея Соловьева, а также передал местным жителям привет из Санкт-Петербурга.

Режиссер «Ассы» Сергей Соловьев был президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», а также инициатором его создания в 2002 году. Он скончался 13 декабря 2021 года в Москве в возрасте 77 лет.

Ранее Бутусов признался, что перед концертами произносит служебную молитву.

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