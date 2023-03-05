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Ева Польна думает сменить имя на Евлампия

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Ева Польна в YouTube-интервью со Светланой Бондарчук призналась, что думает сменить имя, так как оно стало слишком популярным у россиян.

«Думаю, что мне надо его поменять, потому что с 2000 по 2003 годы родилось столько прекрасных девочек, которых родители [назвали этим именем], вспомнив, что оно есть. И когда ты стоишь в магазине и постоянно [кричат]: «Ева, Ева», то я оборачиваюсь и думаю: «Зачем так настойчиво [меня звать]. А потом понимаю, что это мать звала своего ребенка», — сказала Польна.

Она заявила, что уже в последнее время подписывается в автографах других именем. «Я иногда уже стала иронизировать и подписываюсь именем Евлампия. Что значит Ева? Это когда тебе 25 лет, а за 40 — весомее Евлампия», — заявила артистка.

Ранее Польна объяснила необычный выбор имени для дочери от Дениса Клявера.

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