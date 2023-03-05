В сети рассказали о педагогических ошибках Северуса Снейпа

Пользовательница Twitter под ником @mrachpaul1793 рассказала, почему считает Северуса Снейпа и ряд других педагогов Хогвартса плохими учителями.

«Пересматриваю «Гарри Поттера» и одновременно прохожу практику в роли учителя. Так вот, Снейп. Конечно, он гениальный зельевар и любимый мой перс, но никакой не учитель, как никакие не учителя многие обитатели Хогвартса», — написала девушка.

По ее словам, Северус Снейп в общении с учениками пошел по пути отрицательной мотивации, заставляя их учиться с помощью страха. «Задача учителя — заинтересовать ученика, потому что мало кому из них (почти никому) интересны знания», — сказала она, отметив, что существует множество приемов и технологий, позволяющих интересно подавать материал.

Одним из лучших преподавателей Хогвартса негласно считался профессор Римус Люпин, который на практике обучал учеников заклинанию Патронуса для борьбы с Дементорами. На одном из уроков Люпина, боггарта, похожего на Снейпа, переодели в одежду бабушки Невилла. «Это было смешно, но непедагогично. Впрочем, как будто хотя бы у одного из преподов Хогвартса было педагогическое образование», — заявила @mrachpaul1793.

Ранее сообщалось, что во вселенной Гарри Поттера появился персонаж.