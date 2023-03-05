Мюнхенскую премьеру «Войны и мира» Дмитрия Чернякова покажут онлайн

Премьеру спектакля «Война и мир» Дмитрия Чернякова покажут вечером 5 марта на сайте Баварской оперы. Постановка Сергея Прокофьева на немецкой сцене выйдет к 70-летию со дня смерти композитора. Об этом сообщает журнал «Театр».

Режиссер Черняков назвал место действия — Дом Союзов — значительным образом в спектакле. «События происходят прямо сейчас, в 2023 году, но мы, конечно, немного утрируем, делаем, как это любят называть, такую антиутопию — рассказываем историю, которая не случилась, но которая может случиться… и что было бы, если бы она случилась», — заявил постановщик.

Директор Баварской оперы Серж Дорни в своем заявлении подчеркнул, что решил поставить оперу «Война и мир» Прокофьева по тексту Льва Толстого еще в 2018-2019 годах вместе с дирижером Владимиром Юровским, а также заявил о пацифистском характере обоих произведений. «Мы не должны ограничивать искусство национальностью тех, кто его создает», — заявил Дорни.

В работе над «Войной и миром» также участвуют художники по костюмам и свету — Елена Зайцева и Глеб Фильштинский. За музыку отвечает Владимир Юровский. Андрея Болконского сыграет Андрей Жилиховский (из Молдавии), Наташу Ростову — Ольга Кульчинская (Украина), Соню — Александра Янгель (Россия), Пьера Безухова — Арсен Согомонян (Армения) и другие.

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