Продюсер Дворцов заявил, что Пугачева вернется в Россию через пять лет

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с kp.ru заявил, что певица Алла Пугачева «временно» покинула Россию.

«В Израиль она перебралась ради детей, которым хочет спокойной жизни и максимального комфорта. У меня есть информация, что Алла Борисовна вернется в Россию через пять лет. Более того, Пугачева еще споет. На свое 75-летие она готовит творческий сюрприз для всех нас», — поделился Дворцов.

Продюсер также посоветовал не верить всем новостям про Примадонну. Он подчеркнул, что с артисткой все в порядке: «Кстати, когда я разговаривал с [Еленой] Чупраковой (концертный директор Пугачевой, — прим. «Газеты.Ru»), она категорично предупредила: всех, кто будет распространять фейки о Пугачевой, через суд привлекут к ответственности», — заявил Дворцов.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Пугачева нашла покупателя замка в Подмосковье за 1 млрд руб.