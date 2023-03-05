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Крис Рок спустя год впервые прокомментировал инцидент с Уиллом Смитом на «Оскаре»

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Chris Pizzello/AP

Американский комик Крис Рок впервые прокомментировал прошлогодний инцидент с актером Уиллом Смитом, который во время проведения церемонии «Оскар» дал ему пощечину, сообщает издание Variety.

«Все вы знаете, что произошло со мной... Меня ударили год назад... люди спрашивают: «Было ли больно?». Больно до сих пор», — сказал он.

Он добавил, что люди спрашивают его, почему он не дал сдачи Смиту.

«Знаешь, чему меня научили родители? Не драться на глазах у белых!» — сказал он.

Ранее сообщалось, что актер Уилл Смит получил свою первую за 10 месяцев роль после скандала на церемонии вручения «Оскара» — тогда он ударил ведущего Криса Рока по лицу после неудачной шутки о его жене.

По данным СМИ, артист сыграет в сиквеле «Аладдина» 2019 года, где он исполнил роль Джина. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что сюжет будет частично основан на сказках о Шехерезаде и 1001 ночи. Съемки ленты могут начаться уже в конце 2023 года.

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