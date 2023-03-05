Россияне назвали Нонну Мордюкову самой сильной женщиной советского кино

Звезда «Бриллиантовой руки» Нонна Мордюкова стала самой сильной женщиной советского кино по версии зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос от «Мосфильма. Золотой коллекции».

За Мордюкову проголосовали 56% россиян, что позволило ей стать безоговорочным лидером списка: «В кино она не раз воплощала образы сильных и волевых женщин. Дебютной работой актрисы стал фильм «Молодая гвардия», где она исполнила роль Ульяны Громовой, смелой и стойкой участницы антифашистского подполья».

Следом идет Фаина Раневская, за которую проголосовали 45% россиян. Замыкает тройку лидеров Инна Чурикова (32% респондентов), участники опроса особенно выделили ее роли в фильмах «Васса», «В огне брода нет» и «Прошу слова».

На четвертом и пятом местах расположились Алиса Фрейндлих (30%) и Людмила Гурченко (29%).

Ранее Никас Сафронов предложил установить памятник Инне Чуриковой в образе Жанны д'Арк.