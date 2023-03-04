Промоутер объяснил, почему боксерский поединок Загитовой и Бузовой не состоится 9 марта

Промоутер Владимир Хрюнов объяснил причину переноса боксерского поединка между фигуристкой Алиной Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой, который должен был состояться 9 марта. В комментарии сайту kp.ru он заявил, что федеральные телеканалы не могут решить, кто будет транслировать рейтинговый бой.

«Работа над поединком все еще идет, — заявил Хрюнов. — 9 марта бой, конечно, не состоится. Вопрос пока не решен, потому что телеканалы борются за право показа».

В июне Загитова провела боксерский мастер-класс в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. Партнером фигуристки на мероприятии в «Лужниках» стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Позже в сети появилась информация о боксерском поединке Загитовой и Бузовой, запланированном на 9 марта.

Ранее Игорь Корнелюк оценил пение фигуристки Загитовой фразой «ни о чем».