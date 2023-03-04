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Мишель Йео рассказала о расовых предрассудках в Голливуде

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Jordan Strauss/AP

Гонконгско-американская актриса Мишель Йео рассказала о том, как, начав карьеру в Голливуде, столкнулась с расовыми предрассудками. Ее цитирует The Variety.

В 1997 году Йео сыграла девушку суперагента Бонда в фильме «Завтра не умрет никогда» с Пирсом Броснаном. Ей досталась роль китайской шпионки и мастера боевых искусств Вэй Линь. «Джеймса Бонда тогда знали только как мачо, а девушки были просто милашками», — говорит Йео, героиня которой была достаточно прогрессивной для своего времени.

Однако после ей стали предлагать стереотипные роли. «Тогда продюсеры не могли понять, китаянка я или кореянка, говорю ли я по-английски. Со мной говорили очень громко и медленно. Я не играла в кино около двух лет, до «Крадущегося тигра» просто потому, что не могла согласиться со стереотипными ролями», — сказала звезда фильма «Все везде и сразу».

Ранее Мишель Йео рассказала, что до съемок во «Все везде и сразу» ей советовали завершить карьеру.

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