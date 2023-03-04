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Идрис Эльба опроверг бесконечные слухи о съемках в бондиане

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Reuters

Актер Идрис Эльба опроверг бесконечные слухи о том, что может сыграть следующего Джеймса Бонда. Его цитирует Deadline.

По словам Эльбы, он не сыграет в бондиане и даже отверг предложение сняться в сцене с бокалом мартини в фильме «Лютер: Павшее солнце», поскольку это стало бы намеком для фанатов франшизы о специальном агенте. При этом он общается с продюсерами серии фильмов. «За них говорить не буду, но скажу за себя: правды в слухах никогда не было. Это комплимент и честь для меня, но это неправда», — сказал он.

Ранее Эльба объяснил, почему перестал представлять себя как темнокожего актера. «На Земле нет ни души, которая не задалась бы вопросом, считаю я себя черным человеком или нет. Быть актером — это профессия, как и быть, например, архитектором. Они не определяются расой. Однако если вы определяете свою работу по расе, то это ваша прерогатива», — написал Эльба.

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