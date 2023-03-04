Ольга Зарубина призвала не встречаться с мужчинами, которые настаивают на пластической операции

Певица Ольга Зарубина в беседе с PROZvezd призвала не встречаться с мужчинами, которые настаивают на изменениях внешности при помощи пластической хирургии.

«Знаю много случаев, когда женщины делают подтяжки кожи лица, после которых, мучаются болями, страдают, а мужчина через какое-то время все равно от них уходит. Если он заставляет ее сделать пластику, то получается, что человек любит картинку, а не тебя. Зачем тогда такой мужчина?» — возмутилась Зарубина.

Она подчеркнула, что сама никогда не ляжет под нож пластического хирурга ради возлюбленного. Исполнительница убеждена, что главное — быть с избранником «на одной волне». Вместе с этим Зарубина считает, что влюбленным стоит разорвать отношения, если одного из партнеров внезапно начинают раздражать недостатки другого.

Ранее Зарубина заявила, что ей важно «испытать интеллектуальный оргазм» от партнеров.