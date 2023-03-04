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Марина Зудина объяснила, почему не сработалась с Машковым

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина, не присутствовавшая на дне рождения Театра Табакова, объяснила у себя в соцсетях, почему не сработалась с новым худруком учреждения культуры Владимиром Машковым. Ее цитирует kp.ru.

В новом посте Зудина написала: «Редко там бываю… Но помню этот день. Табаков — это про радость, про свободу, про любовь, про дружбу, чувство юмора и самоиронию. И всегда только вперед!...» Фолловеры решили, что Зудину не пригласили в театр на праздник «Очень жаль, что они не сработались, но Машков очень хорошо руководит этим театром», — пишет один из подписчиков. «Мы не не сработались. Мы не работали вообще…» — ответила Зудина.

После смерти Табакова, отмечает издание, у Зудиной не вышло ни одной премьеры ни в «Табакерке», ни в МХТ им. Чехова, где она работала на договоре, но много играла, когда театром руководил Табаков. Сейчас в репертуаре «Табакерки» нет ни одного ее спектакля, а в МХТ им. Чехова под руководством Константина Хабенского Зудина занята в трех названиях, вышедших еще при Табакове.

Ранее Марина Зудина призналась, что отдала бы жизнь за Олега Табакова.

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