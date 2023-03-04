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Актер Юра Борисов удалил свои страницы в соцсетях

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Личные аккаунты популярного актера Юры Борисова пропали из всех социальных сетей, включая Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На страницы знаменитости были подписаны несколько сотен тысяч человек.

Аккаунт его супруги Анны Шевчук открыт, но не обновлялся с 12 января. Известно, что актерская пара снисходительно относится к публичности и светским выходам — так, фотоподборку с красной дорожки Шевчук подписала словом «мишура».

За месяц до удаления страниц Борисова состоялась премьера клипа с его участием. Ролик на песню «Don't tell» композитора Евгения Гальперина (автор саундтреков к «Нелюбви», «Дылде» и «Урокам Фарси») опубликован на YouTube.

Актер Юра Борисов известен по фильмам «Серебряные коньки», «Калашников», «Красный призрак», а также по сериалам «Мир! Дружба! Жвачка!», «Мотыльки», «Отчий берег», «Молодая гвардия», «Эпидемия», «Ольга» и многим другим.

Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк».

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