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Shot: силовики пришли к матери актера, замеченного среди членов украинской ДРГ

Shot: соседи замеченного в украинской ДРГ актера рассказали, что он «был нормальным малым»

В московскую квартиру матери актера Кирилла Канахина, замеченного среди напавших на жителей Брянской области членов украинской ДРГ, пришли силовики. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Следователи работали с матерью Канахина вечером 3 марта. Бывшие соседи мужчины рассказали, что он работал в театре, но после уволился, уехал в Петербург, а оттуда под Одессу. «Нормальный малый был абсолютно», — говорит один из соседей.

Известно, что мать Канахина не знала, чем он занимается на Украине, предполагая, что сын работает инструктором по йоге. В последний раз видела его 1,5 года назад, после чего Кирилл в Москве больше не появлялся.

В результате атаки на Брянскую область были убиты двое человек и ранен ребенок. После атаки журналисты обратили внимание на фотографии диверсантов, один из которых похож на актера.

Канахин снимался в ряде российских фильмов и сериалов, например, «Никто не знает о сексе — 2» с Ксенией Собчак, «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины».

Ранее об актере рассказали в Театре Луны.

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