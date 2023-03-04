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Алексей Панин заявил, что разочаровался в Охлобыстине и Сукачеве

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Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актер Алексей Панин в интервью Алесе Бацман заявил, что разочаровался в Иване Охлобыстине и Гарике Сукачеве.

«Всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина, а он разочаровал. Считал его талантливым, ведь он — не «Интерны», его по ним только широкий зритель знает. Охлобыстин — талантливый сценарист. Гарик Сукачев разочаровал, Серега Галанин», — пожаловался Панин.

Он также рассказал, что в прошлом году звонил Евгению Миронову, чтобы попросить у него номер телефона покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой. По словам артиста, ему казалось, что он разговаривает со «стеной».

«Он ничего не говорит, но я понимаю, что он будто вешает стену. Ему абсолютно все равно, что я говорю… Тихо-тихо сливается», — резюмировал Панин.

Ранее Панин похвалил Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Аллу Пугачеву за эмиграцию из России.

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