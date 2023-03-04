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Дмитрий Назаров пожаловался, что экс-коллеги из МХТ не любили его за «токсичность»

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Нина Зотина/РИА Новости

Актер Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева в интервью Марку Фейгину (признан в РФ иностранным агентом) пожаловались, что их не любили в МХТ им. Чехова.

«Нас поддерживает огромное количество поклонников. В театре нас не любят, потому что мы какие-то мерзенькие, а сейчас еще и токсичные. Но мы наслаждаемся новой реальностью, новыми условиями игры», — посмеялись супруги.

Артист отметил, что после увольнения из МХТ имени Чехова их поддержали всего 10 бывших коллег, которые «решились» написать Назарову или позвонить ему. Звезда «Кухни» пожаловался, что теперь бывшие коллеги по сцене не стесняются публично критиковать их и даже оскорблять.

Ранее Назаров в стихах высмеял свое увольнение из МХТ имени Чехова.

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