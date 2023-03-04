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Завершились съемки финала сериала «Флэш»

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DC Entertainment

Актер Брэндон МакНайт сообщил о завершении съемок финала супергеройского сериала «Флэш». На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал изображение пирожного с декором в виде логотипа шоу и сообщил, что это «торт последнего дня».

«Собираюсь отработать свой последний съемочный день с «Флэшем». Нет слов», — написал МакНайт в историях.

Сериал был запущен на телеканале CW в 2014 году. Премьера последнего девятого сезона «Флэша» состоялась 8 февраля 2023 года — выход финальной шестой серии запланирован на 15 марта.

Ранее стало известно, что CW принял решение закрыть сериал «Флэш» после девятого сезона.

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