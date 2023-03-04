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Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену Джессику Бил с днем рождения

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John Salangsang/Invision/AP

Джастин Тимберлейк трогательно поздравил свою жену Джессику Бил с днем рождения, которой 3 марта исполнился 41 год.

В своих соцсетях певец и актер поделился серией совместных фотографий с женой, сделанных в разные годы семейной жизни. Снимки артист сопроводил поздравлением в адрес именинницы.

«Позвольте мне рассказать вам об этом человеке. Она самая крутая, самая грациозная партнерша, о которой можно только мечтать. А сегодня у нее день рождения. Дорогая, я так люблю тебя и благодарен за то, что ты позволила мне связать наши жизни вместе. Давай продолжать стареть вместе», — написал Тимберлейк.

В начале февраля Джессика Бил поделилась селфи с Джастином Тимберлейком в честь его дня рождения. В октябре 2022 года звездные супруги отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы.

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