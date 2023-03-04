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В Ханты-Мансийске открылся XXI Международный фестиваль дебютов «Дух огня»

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пресс-служба фестиваля «Дух огня»

3 марта в Ханты-Мансийске открылся XXI Международный фестиваль дебютов «Дух огня».

Он является одним из главных отечественных кинособытий, для участия в нем в Ханты-Мансийск приехали ведущие актеры и кинорежиссеры. В их числе: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Лянка Грыу и многие другие.

Юлия Пересильд и Богдан Кияшко стали ведущими церемонии открытия.

Тема «Духа огня» 2023 года — «Культура коренных народов», и важная часть программы — кино с ярко выраженной этнической спецификой.
В этом году участниками конкурсных и внеконкурсных программ стали режиссеры из разных концов мира: были отобраны работы из России и 16 других стран.

Ранее стало известно, что из-за перелома ноги президент фестиваля режиссер Эмир Кустурица был вынужден пропустить смотр.

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