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Умер бард Александр Харчиков

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kprf.ru

Барда и создателя прокоммунистических песен Александра Харчикова не стало 7 января в возрасте 73 лет. Об этом сообщает официальный сайт партии КПРФ.

«Известность как автор-исполнитель патриотических песен приобрел в 1990-е годы. С тех пор вышли десятки музыкальных альбомов и книг с произведениями барда. Александр Анатольевич являлся постоянным автором нашего сайта», — отмечается в сообщении.

Причина смерти неизвестна.

Александр Харчиков родился в Пензенской области, а по окончании школы служил в военно-морском флоте СССР. В 90-е годы его песни прозвучали в программе «600 секунд», после чего разошлись во всему Советскому Союзу. Всего в его дискографии более 30 альбомов, а одна из его песен признана экстремистской в 2012 году.

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