Режиссер «Достать ножи 2» Джонсон заявил, что не высмеивал Маска в своем фильме

Режиссер «Достать ножи 2» Райан Джонсон опроверг предположения фанатов о том, что в сиквеле высмеивал основателя Tesla Илона Маска персонажем Эдварда Нортона. Об этом он сообщил The Variety.

«Как только я начинал думать о каком-то миллиардере, то становилось неинтересно. При этом есть странная американская особенность: принимать богатство за мудрость или компетентность», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что всем хочется «метать стрелы» в реальных предпринимателей, но также каждый фантазирует, как «Вилли Вонка поднимет его на стеклянном лифте». «Это интересно, а не простое высмеивание какого-нибудь чувака из Техаса», — подчеркнул Джонсон.

В конце декабря на Netflix вышло продолжение комедийного детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона. По сюжету сыщик Бенуа Бланк прибывает в Грецию на частный остров миллиардера Майлза Брона (Эдвард Нортон), где тот устраивает «вечеринку с загадочным убийством».

Ранее Джонсон рассказал, как учил Анджелу Лэнсбери играть в «Among Us» для камео в «Достать ножи 2».