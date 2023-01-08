Актер Сухоруков предположил, что Зеленский ему «завидует»

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал «Ленте.ру» внесение своего имени в санкционный список Украины. Он предположил, что Владимир Зеленский ему завидует.

«Наверное, он [Владимир Зеленский] завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Тут ничего больше сказать не могу», — сказал Сухоруков.

По словам актера, он не знает, по какой причине его включили в этот список.

7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 украинских и российских культурных деятелей. Документ опубликован на сайте украинского лидера. Помимо Сухорукова, санкции наложены на артистов Ирину Аллегрову, Дмитрия Билана, Михаила Галустяна, Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Евгения Петросяна и других.

Ранее певица Лолита посоветовала «не заниматься фигней» после введения против нее санкций Украины.