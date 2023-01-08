Брэд Питт рассматривает варианты «полупенсии»

Таблоид Page Six сообщает, что актер Брэд Питт намерен «сделать шаг назад» от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment.

«Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть «полупенсионный возраст», — сказал изданию источник. Он отметил, что, скорее всего, Питт продолжит сниматься в кино, но будет «держаться подальше» от кинобизнеса.

При этом другой инсайдер заявил, что Питт и вовсе планирует эмигрировать во Францию, полностью уйдя из кино. «[Подумывает] заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели... Просто хочет жить в этом мире», — сказал источник. Page Six подчеркивает, что именно он ранее предсказал продажу Питтом компании Plan B.

Тем не менее инсайдер, близкий к актеру, настаивает на преданности Питта «кинокарьере», несмотря на то, что сейчас тот действительно уделяет много времени винодельне во Франции. «Он не собирается покидать Голливуд», — подытожил источник.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт проводит время в Мексике с бывшей женой Пола Уэсли.