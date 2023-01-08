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Музей естествознания в Лондоне раскритиковали за сотрудничество с нефтяниками

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Музей естествознания в Лондоне осудили за подписание соглашения о запрете критиковать датскую нефтяную компанию Ørsted. Она спонсировала конкурс фотографий дикой природы. Об этом пишет The Guardian.

«Бурение нефтяных скважин не считается полезным для дикой природы, однако нефтяные вышки могут служить убежищем для многих животных», — написано на настенной табличке выставки.

По данным Point Source, музей согласился воздерживаться от «любых заявлений», порочащих репутацию нефтяной компании. Это привело к критике со стороны активистов. «Совершенно неприемлемо, чтобы входящая в двери британского музея публика потребляла информацию, которую контролируют крупные корпорации», — посетовал пресс-секретарь кампании Fossil Free London.

При этом лондонский музей естествознания опроверг любые обвинения в свой адрес, подчеркнув, что сотрудничество с корпорациями является стандартным. В Ørsted добавили, что компания не «пытается влиять на взгляды музея» или ограничивать свободу слова.

Ранее эксперт рассказал, на сколько хватит запасов нефти в мире.

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