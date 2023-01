Вокалист The Modernaires и обладатель «Грэмми» Алан Коупленд умер в 96 лет

Автор песен, обладатель «Грэмми» и вокалист группы The Modernaires Алан Коупленд умер в возрасте 96 лет в доме престарелых. Об этом барабанщик Боб Леманн сообщил изданию The Hollywood Reporter. Он отметил, что еще прошлой осенью Коупленд пел и играл на клавишных в квартете Now You Hazz Jazz.

«Его мечтой было играть в небольшой группе до последнего занавеса, как он это называл», — сказал Леманн.

С 1948 года Коупленд являлся вокалистом группы The Modernaires. Он участвовал в написании песен «Make Love to Me» (версия Джо Стаффорд заняла первое место в чарте Billboard в 1954 году), «Too Young to Know», «High Society», «This Must Be the Place», «Darling, Darling, Darling» и «While the Vesper Bells Were Ringing».

Взяв уроки аранжировки у Генри Манчини, он аранжировал вокал для таких исполнителей, как Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Сара Вон, Бинг Кросби, Джим Нэборс, Каунт Бэйси, Энгельберт Хампердинк, Питер Маршалл, Стив Лоуренс и Эйди Горме.

В 1968 году Коупленд получил премию «Грэмми» за лучшее современное поп-исполнение припева, сочетающего тему из фильма «Миссия невыполнима» с композицией «Norwegian Wood» группы The Beatles.

Ранее умер сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер Владимир Овчинников.