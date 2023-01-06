Дети Иосифа Пригожина лишились двух квартир после того, как проиграли суд своей матери

Дети Иосифа Пригожина от первого брака — Дмитрий и Даная — лишились двух квартир после того, как проиграли суд своей матери Елене Соколовой, сообщает Telegram-канал Mash.

Еще одной стороной судебного разбирательства являлась микрокредитная организация «Константа».

«Пригожин-младший отправился в суд, чтобы признать сделки и их последствия недействительными и вернуть имущество из незаконного, по его мнению, владения «Константы». Но его аргументов не хватило», — указано в сообщении.

Отмечается, что, по словам Иосифа Пригожина, «Константа» получила две квартиры, совокупная стоимость которых составляет до 200 млн рублей.

Ранее певица Люся Чеботина рассказала в беседе с Лаурой Джугелией, что приобрела недвижимость для мамы за границей.

Также она отметила, что очень хотела бы обзавестись недвижимостью в Москве для себя. Однако певица пока не нашла то место, которое ей бы приглянулось.