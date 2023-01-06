Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дети Иосифа Пригожина лишились двух квартир после того, как проиграли суд своей матери

close
100%
danaya_prigozhina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дети Иосифа Пригожина от первого брака — Дмитрий и Даная — лишились двух квартир после того, как проиграли суд своей матери Елене Соколовой, сообщает Telegram-канал Mash.

Еще одной стороной судебного разбирательства являлась микрокредитная организация «Константа».

«Пригожин-младший отправился в суд, чтобы признать сделки и их последствия недействительными и вернуть имущество из незаконного, по его мнению, владения «Константы». Но его аргументов не хватило», — указано в сообщении.

Отмечается, что, по словам Иосифа Пригожина, «Константа» получила две квартиры, совокупная стоимость которых составляет до 200 млн рублей.

Ранее певица Люся Чеботина рассказала в беседе с Лаурой Джугелией, что приобрела недвижимость для мамы за границей.

Также она отметила, что очень хотела бы обзавестись недвижимостью в Москве для себя. Однако певица пока не нашла то место, которое ей бы приглянулось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть